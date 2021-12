Oroscopo domani lunedì 27 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

E’ un lunedì in cui dovete cercare di fare del vostro meglio per non imporvi a chi vi circonda. E’ importante avere un atteggiamento cortese con chi vi circonda poiché potreste ferire con facilità. E anche se non sarete voi la fonte del loro malcontento, ne subireste le conseguenze emotive. Tenete separati i vostri problemi da quelli degli altri e non permettete che il loro disagio influisca sullo stato d’animo. Oroscopo domani Cancro 27 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: giornata tutt’altro che divertente: siete poco disponibili e forse anche un po’ distaccati. Probabilmente siete stanchi o preoccupati. Soli: per oggi negli affari di cuore, non sono previsti incontri. Cercate di pazientare. Oroscopo domani 27 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ricaricare le batterie Oroscopo domani Scorpione 27 dicembre: umore Se avvertite il bisogno di trascorrere un po’ di tempo tranquilli, con la Luna in Bilancia che sosta alle spalle del vostro segno è la giornata ideale per staccare la spina. Queste vibrazioni vi consentono di entrare in contatto con le vostre emozioni. E’ pur vero che restando per conto vostro le persone care potrebbero farsi delle domande. Dite che volete ricaricare le batterie. Per oggi mettete il cartello “non disturbare”. Oroscopo domani Scorpione 27 dicembre: amore In coppia: la relazione si è rafforzata e ciò vi fa sentire ancora più motivati e ottimisti. Soli: seguirete il ritmo delle emozioni ed è un bene! Non vi ponete domande. L’amore arriverà nel momento giusto. Oroscopo domani 27 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiudere una relazione Oroscopo Pesci 27 dicembre: umore

La Luna in Bilancia oggi potrebbe essere d’aiuto a chiudere una o più relazioni, o situazione che non funzionano più. Al contempo la dissonanza Saturno-Urano nella vita sociale potrebbe spingervi ad alzare dei muri per cui dovrete assicurarvi di allontanare solo le persone sbagliate e non quelle giuste. Contate sul sostegno di amici e familiari e non sentitevi in colpa per aver chiuso con persone negative.