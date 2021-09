Oroscopo domani lunedì 27 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’equilibrio tra lavoro e vita privata

Oroscopo domani Cancro 27 settembre: umore

Con Mercurio in Bilancia in moto retrogrado, fino al 18 ottobre è un periodo eccellente per riparare, tinteggiare, sistemare, riorganizzare l’abitazione. Dedicarvi alla casa, alle questioni familiari vi regalerà un senso di benessere. In questo periodo, inoltre, potreste essere spinti a esaminare contratti di lavoro, collaborazione, qualsiasi impegno professionale. Avrete bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo domani Cancro 27 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: qualche disaccordo, forse a causa del lavoro o del denaro. Forse dovete fare una scelta ma il partner non sembra ascoltare molto… Soli: grandi aspettative nei confronti di chi vi corteggia. Se volete dare il via a una storia andateci piano. Oroscopo domani 27 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): nessuno trama alle vostre spalle

Oroscopo domani Scorpione 27 settembre: umore

Con Mercurio retrogrado in Bilancia, fino al 18 ottobre proverete il bisogno di capire cos’è che accende il vostro entusiasmo, che vi dà la carica. E’ il momento giusto per capire meglio i vostri punti di forza e quelli di fragilità. Potrete farlo solo riflettendo per conto vostro. Aggiungiamo che sul lavoro sarete molto sospettosi nei confronti dei colleghi: potreste pensare che tramino alle vostre spalle. Ma le cose non sono come sembrano, dunque non pensate al peggio!

Oroscopo domani Scorpione 27 settembre: amore

In coppia: volete imporvi e ciò rischia di scatenare tensioni. Anziché litigare, puntate invece sulla dolcezza. Soli: la voglia è quella di provare emozioni forti ma per oggi non sarà così. Il che non vuol dire che non siate affascinanti…

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): ricontrollare le questioni finanziarie

Oroscopo Pesci 27 settembre: umore

Per scoprire la verità riguardo a una determinata situazione personale o lavorativa, potrebbe essere necessario andare a fondo. Con Mercurio in Bilancia in moto retrogrado, fino al 18 ottobre avrete la possibilità di capire cosa sta realmente accadendo e ciò vi permetterà di andare oltre. In questo periodo sarebbe bene ricontrollare le questioni finanziarie, in particolare debiti o prestiti.

Oroscopo Pesci 27 settembre: amore

In coppia: un po’ stressati, stanchi, il che incide sulla relazione. Cercate di vivere comunque dei momenti di tenerezza.

Soli: cercate di trovare una persona da amare davvero e non qualcuno che compensi la vostra paura della solitudine!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: CONTATTI POSITIVI

TORO: PRAGMATICI E PRATICI

GEMELLI: UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO

LEONE: OCCHIO A RUGGIRE

VERGINE: SPENDERE IN MODO PIU’ SAGGIO

BILANCIA: RAFFORZARE L’AUTOSTIMA

SAGITTARIO: RIVEDERE ASPIRAZIONI E SPERANZE

CAPRICORNO: EVITARE ERRORI E MALINTESI

ACQUARIO: AGGIRERETE ABILMENTE GLI OSTACOLI