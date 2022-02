Oroscopo domani lunedì 28 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): occhio a confidarvi

Oroscopo domani Cancro 28 febbraio: umore

E’ un lunedì in cui siete dell’umore giusto per una conversazione profonda ma i pianeti vi invitano a non abbassare la guardia. Evitate di confidarvi con una persona di cui non siete completamente sicuri di poter raccontare qualcosa di delicato poiché in seguito poiché potrebbe ritorcersi contro di voi. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Mercurio avrete via libera per conversare quanto, come e con chi volete.

Oroscopo domani Cancro 28 febbraio: amore

In coppia: siete impazienti e la relazione ne risente: con il partner oggi circolerà malumore. Soli: deciderete di rimanere in casa, leggere un buon libro in santa pace. Scelta saggia.

Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sviluppi entusiasmanti Oroscopo domani Scorpione 28 febbraio: umore I pianeti fanno arrivare sviluppi entusiasmanti, anche per progredire in un accordo che potrebbe essere molto redditizio. Tuttavia, potreste dover lavorare sodo per negoziare e ottenere quanto valete e ciò che desiderate. Su un altro piano: nella vita sociale potreste entrare in contatto con una persona e vi piacerà uscire e divertirvi insieme, godere della sua compagnia. Oroscopo domani Scorpione 28 febbraio: amore In coppia: siete troppo tesi per sperare in una buona intesa. Non sopportate niente, a partire dalle parole del partner, qualunque siano! Soli: gli incontri ci sarebbero ma oggi non avete testa per l’amore. Preferite andare in palestra e impegnare le energie. Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): distinguervi dalla massa Oroscopo Pesci 28 febbraio: umore Non è il momento di confondervi nella massa ma quello di essere originali, qualsiasi cosa farete. Il buon aspetto Sole-Urano ti permette di pensare fuori dagli schemi, sia che tu stiate risolvendo un problema, lavorando a un progetto o capire cosa indossare in vista di un appuntamento di lavoro. In questo modo verrete sicuramente notati e andrà a vostro vantaggio. Impegnati con un progetto? Un piano chiaro sarà d’aiuto. Oroscopo Pesci 28 febbraio: amore In coppia: volete dare il via a un progetto a due ma per concretizzarlo, dovete privilegiare la pazienza e l’ascolto, e prendere in considerazione dei compromessi. Soli: più che andare alla ricerca dell’anima gemella oggi sognerete e idealizzerete una relazione futura.

