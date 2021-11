Oroscopo domani 29 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): bisogno di ampliare gli orizzonti Oroscopo domani Cancro 29 novembre: umore La curiosità è al top, se da tempo il quotidiano sta andando avanti stancamente nel solito modo, probabilmente provate il bisogno di ampliare gli orizzonti, vedere la vostra vita, il mondo in un modo completamente nuovo. Poiché le decisioni che prenderete ora prepareranno il terreno per il futuro, riflettete attentamente su ciò che desiderate. Facendolo, andranno a posto parecchie cose. Oroscopo domani Cancro 29 novembre 2021: come va l’amore? In coppia: mantenete il dialogo e all’occorrenza non esitate a fare il primo passo per fare pace. Soli: momenti gioiosi, incontri piacevoli. E’ il momento di prendere l’iniziativa! Oroscopo domani 29 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): iniziative sul fronte finanze Oroscopo domani Scorpione 29 novembre: umore Anche se la situazione finanziaria non è al top, al riguardo il vostro approccio può iniziare a cambiare e sentirvi abbastanza ottimisti. E nei prossimi giorni questo atteggiamento positivo vi permetterà di prendere delle iniziative per guadagnare di più. Ciò ovviamente non significa semaforo verde per lanciarvi nelle spese. Prima di fare acquisti date sempre una saggia occhiata al budget. Oroscopo domani Scorpione 29 novembre: amore In coppia: desiderio al top e direte al partner parole d’amore che fino a oggi non avete mai pronunciato… Soli: potreste riprendere i contatti con un/a ex e ricominciare una storia che sembrava finita. Oroscopo domani 29 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): più coraggiosi Oroscopo Pesci 29 novembre: umore

Nel recente passato potreste aver avuto la tentazione di lanciarvi in qualcosa ma vi siete tirati indietro. Attualmente, con il buon aspetto tra Marte in Scorpione con Nettuno nel vostro segno, scoprirete che il coraggio è rafforzato. Ciò che vi ha bloccato ora non avrà alcun potere su di voi. Ma non solo, vi renderete conto che non prendendo l’iniziativa vi perdereste nuove opportunità e nuove esperienze.