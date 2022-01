Oroscopo domani lunedì 3 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con i passaggi attuali potreste esservi chiesti come procedere ora riguardo ad alcune relazioni e iniziative professionali. I tanti pianeti in Capricorno al vostro segno chiedono di essere responsabili in qualsiasi cosa vi impegnerete o accetterete. In questo momento potreste sentirvi leggermente impantanati nei numerosi obblighi professionali. Se è così, sfruttate l’energia del Capricorno per trovare un metodo per affrontare meglio il carico di lavoro.