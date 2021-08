Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): lasciare alle spalle un problema

Oroscopo domani Cancro 30 agosto: umore

Mercurio in Bilancia, fino al 5 novembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un ottimo periodo per risolvere eventuali problemi riguardanti l’abitazione e trovare una maggiore intesa con le persone care o più semplicemente godere della loro presenza. Per alcuni Cancro, il passaggio potrebbe indicare un’attività lavorativa extra che svolgerete da casa. Oggi, con la Luna in Gemelli, troverete il tempo e le energie per lasciare alle spalle un problema fastidioso.

Oroscopo domani Cancro 30 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe interpretare in modo errato ciò che direte e nasceranno malintesi. Parlate con chiarezza e li eviterete. Soli: qualsiasi sms va scritto con attenzione, potrebbe essere frainteso e non portare a niente. Oroscopo domani 30 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dire no all’esitazione

Oroscopo domani Scorpione 30 agosto: umore

Con Mercurio in Bilancia che fino al 5 novembre sosterà alle spalle del vostro segno, rifletterete più del solito, sarete esitanti se prendere o meno l’iniziativa. Cedendo al timore di sbagliare, potreste perdere l’opportunità di far progredire un progetto o la possibilità di fare passi avanti nella carriera. Non dovete dubitare delle vostre capacità poiché farete tutto al meglio! Cercate di attingere ai vostri punti di forza e sfruttateli al massimo.

Oroscopo domani Scorpione 30 agosto: amore

In coppia: siete un po’ agitati, comunicate con nervosismo cosa che ha un impatto negativo sulla relazione.

Soli: per oggi l’amore non è una priorità, avete ben altro a cui pensare! Andrà meglio tra qualche giorno.

Oroscopo domani 30 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): non lasciatevi influenzare

Oroscopo Pesci 30 agosto: umore

Con la Luna in Gemelli, è bene non intraprendere nulla di nuovo ma è un’ottima giornata per chiudere alcune questioni familiari lasciate in sospeso e portare a termine in modo positivo qualsiasi progetto riguardante la casa. Al contempo, Mercurio entra in Bilancia, fino al 5 novembre, e fa emergere emozioni intense che dovranno essere necessariamente canalizzate. Dove? Nell’arte, nell’artigianato, nelle conversazioni profonde con le persone care.

Oroscopo Pesci 30 agosto: amore

In coppia: con il partner sembrate un po’ distaccati ma alla fine è il modo migliore per tenere sotto controllo le emozioni non sempre positive.

Soli: un po’ nervosi e pessimisti, non avete voglia di complicarvi la vita lanciandovi in una storia.

