Oroscopo domani lunedì 30 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Immaginazione e intuito sono al top, con la Luna Nuova in Gemelli in qualsiasi circostanza fidatevi della prima impressione e lasciate libero corso all’immaginazione poiché potreste avere idee eccellenti, anche per dare una mano a chi vi circonda. E’ un buon momento, infine, per fare un bilancio così quando il Novilunio si compirà nel vostro segno, potrete dare il via a un nuovo ciclo d’espansione e progresso.

Oroscopo domani Cancro 30 maggio: amore

In coppia: cercate di puntare a un dialogo limpido e sincero. Se avete qualcosa che vi pesa sul cuore, è il momento di parlare.

Soli: rischiate di prendere lucciole per lanterne: non dovete credere a qualsiasi cosa vi dirà chi vi corteggia… Oroscopo domani 30 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tagliare i rami secchi