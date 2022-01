Oroscopo domani lunedì 31 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): una situazione in bilico

Oroscopo domani Cancro 31 gennaio: umore

Come fare per convincere una persona che siete sinceri, non state mentendo su una questione? Con Mercurio in Capricorno che rallenta prima di riprendere il moto diretto la situazione potrebbe essere in bilico. Se la persona è determinata, anche se mostrerete la prova della vostra sincerità potrebbe non crederci. Forse dovreste smettere e lasciare che in seguito scopra da solo che avete detto la verità.

Oroscopo domani Cancro 31 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: trascorrerete la maggior parte del tempo con il partner. Avete entrambi voglia di ritrovarvi e vivere momenti romantici. Soli: siete alla ricerca del vero amore. Accanto a voi volete una persona ambiziosa, con gli stessi obiettivi di vita e di carriera! Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un po’ permalosi Oroscopo domani Scorpione 31 gennaio: umore Rischiate di prendere qualcosa che vi dicono un po’ troppo sul personale, scatenando emozioni negative con un’altra persona. Oggi siete un po’ permalosi, sulla difensiva e difficilmente starete zitti. Ma anziché creare un’atmosfera tesa, col rischio di provocare una chiusura, varrebbe la pena chiarire con calma. Tenete presente che la persona in questione sarà sempre pronta a dare una mano. Oroscopo domani Scorpione 31 gennaio: amore In coppia: con il partner oggi siete espliciti, anche troppo e potreste provocare delle tensioni. Vi fissate su problemi che non hanno grande importanza. Soli: una persona che vi attrae finge indifferenza. Ma otterrà il solo effetto che d’ora in poi la eviterete. Oroscopo domani 31 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dovete volervi bene Oroscopo Pesci 31 gennaio: umore Probabile che almeno una volta nella vostra vita vi siate sentiti come il brutto anatroccolo. Forse avete pensato di non essere affascinanti, all’altezza della situazione ma indipendentemente dal fatto che questa sensazione di insicurezza o autocoscienza sia stata autoimposta o meno, è tempo di liberarvi di questo tipo di emozioni. E’ la giornata ideale per essere orgogliosi di voi, di come siete e volervi bene. Oroscopo Pesci 31 gennaio: amore In coppia: potreste desiderare più gesti di tenerezza ma allora che aspettate a fare voi il primo passo? Soli: un flirt o un’attrazione è possibile. La voglia di vivere momenti di passione sarà appagata.

