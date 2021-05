Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): affrontare una conversazione

Oroscopo domani Cancro 31 maggio: umore

Se una persona scatena in voi un po’ insicurezza potrebbe essere perché in loro compagnia non avete la possibilità di essere voi stessi. Nei prossimi giorni farete qualcosa al riguardo. Se avete rimandato questo momento, forse ora affronterete una conversazione. Ma sarete disposti a capire ed eventualmente perdonare.

La buona notizia della settimana è l’arrivo, mercoledì, di Venere nel vostro segno. Potrebbero arrivare belle opportunità sul fronte finanze ma in generale – ne riparleremo – vivrete un periodo molto piacevole.

Oroscopo domani Cancro 31 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: più aperti e pronti a ripartire con un ritmo dinamico: avete in vista una sorpresa per il partner?

Soli: avete la possibilità di conquistare la persona che vi attrae: proporrete un incontro.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitare situazioni complesse

Oroscopo domani Scorpione 31 maggio: umore

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore della famiglia , della casa e avrete voglia di dedicarvi ad attività rilassanti. Con questo passaggio vorrete evitare situazioni complesse. Al contempo, condividere le vostre idee può essere soddisfacente per cui non rimanete troppo dietro le quinte.

Potreste infatti entrare in contatto con persone giuste che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obbiettivi. E’ inoltre un buon momento per capire alcuni attaccamenti sbagliati e mollarli senza rimpianti.

Oroscopo domani Scorpione 31 maggio: amore

In coppia: momenti di grande sensualità, passione! In programma c’è una serata memorabile.

Soli: voglia di una storia seria ma nel frattempo vi lancerete in un’avventura passeggera.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): eludere le responsabilità

Oroscopo domani Pesci 31 maggio: umore

E’ un lunedì in cui potreste essere spinti a eludere le responsabilità di lavoro. Potreste essere un po’ svuotati, poco motivati e la cosa migliore è concedervi un giorno di libertà. E’ il momento giusto per mollare le restrizioni del programma di lavoro e ritagliare del tempo solo per voi,

Trascorrere un po’ di tempo lontani dalla scrivania o dal pc o dalla routine quotidiana vi aiuterà a ricaricare le batterie e sentirvi più energici. Rimandate la motivazione a domani, per oggi pensate solo a vi stessi!

Oroscopo Pesci 31 maggio: amore

In coppia: giornata in cui c’è grande complicità e bei progetti con il partner.

Soli: le possibilità di un incontro speciale oggi sono raddoppiate grazie alla vostra audacia e all’intuito!

