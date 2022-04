Oroscopo domani lunedì 4 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La congiunzione Marte-Saturno in Acquario sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. E qui potrebbe esserci un blocco, una responsabilità o una restrizione da affrontare. Tenete presente che una volta risolto comporterà dei benefici e migliori condizioni in casa e in famiglia. Non è escluso che vi troviate in una situazione completamente nuova, di cui non sapete cosa pensare poiché è ambigua.