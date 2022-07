Oroscopo domani lunedì 4 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Potreste avere la sensazione che una persona cara vi abbia ingannato. Forse le vostre parole saranno usate contro di voi, in un modo che vi fa sembrare cattive persone. In questo caso se dovrete difendere il vostro nome, assicuratevi di far sapere all’altro/a che state criticando il suo atteggiamento e non lo state attaccando in generale come persona.