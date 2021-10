Oroscopo domani lunedì 4 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): in famiglia, qualcosa deve cambiare

Oroscopo domani Cancro 4 ottobre: umore

Potreste aver voglia di togliervi qualche sassolino dalle scarpe, parlare chiaramente con una persona cara il cui atteggiamento vi innervosisce, per non dire che vi fa infuriare. Il che potrebbe scatenare un conflitto. E fate bene a dire la vostra (seppure farlo senza aggredire). Anche se siete sempre inclini a vedere il lato migliore, in famiglia è tempo di ammettere che qualcosa deve cambiare.

Oroscopo domani Cancro 4 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: potrebbe essere necessaria una piccola messa a punto. Dite pure ciò che pensate con franchezza. Soli: nella cerchia delle amicizie potrebbe esserci un incontro. La persona vi piacerà ma sarete indecisi. Lasciatevi coinvolgere dolcemente… Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): non isolatevi

Oroscopo domani Scorpione 4 ottobre: umore

Gli aspetti odierni al vostro segno chiedono di non isolarvi, evidenziano l’importanza di entrare in contatto con le persone che apprezzate, che pensate siano veramente degli amici. Potreste avere l’opportunità di belle e sincere conversazioni che scalderanno il vostro cuore. Il buon aspetto Luna-Plutone, indica inoltre che un amico o un familiare potrebbe confidarvi un segreto o parlare di questioni riservate che non direbbero a nessun altro.

Oroscopo domani Scorpione 4 ottobre: amore

In coppia: circola tanta tenerezza, mostrate pienamente ciò che provate. L’amore reciproco è la forza della vostra unione. Soli: non lasciatevi ingannare dalle belle apparenze e prima di impegnarvi, indagate.

Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): urgenza di sistemare una situazione

Oroscopo Pesci 4 ottobre: umore

Una situazione che vi è capitata tra capo e collo in modo improvviso, una specie di temporale che non vi aspettavate, potrebbe precipitare e voi provare l’urgenza di sistemarla a tutti i costi. Tuttavia, potreste non essere sicuri su come affrontarla. Fidatevi dell’istinto, nel vostro segno sempre molto potente: nonostante le vostre riserve riuscirete a risolvere e ne uscirete vittoriosi.

Oroscopo Pesci 4 ottobre: amore

In coppia: riflettete sull’eventualità che il partner vorrebbe vedervi più motivati. Siate comprensivi e tutto andrà alla grande.

Soli: prima di lanciarvi in una nuova storia, meditate sugli errori del passato così da non ripeterli.

