Oroscopo domani lunedì 6 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): forti emozioni Oroscopo domani Cancro 6 dicembre: umore E’ un lunedì in cui le emozioni raggiungono il picco e potreste prendervela con qualcuno senza una vera ragione. E’ una giornata in cui tutte le tensioni, le emozioni che avete accumulato interiormente in un modo o nell’altro sono spinte a emergere. Potreste avere la sensazione di avere poco controllo su come le esprimete ma in fondo è un bene. Reprimerle vi farebbe soltanto del male. Oroscopo domani Cancro 6 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: se metterete un freno ai capricci e agli stati d’animo ingiustificati, la relazione con il partner andrà alla grande. Soli: per oggi conquistare non vi passa per la mente, avete ben altro a cui pensare. Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il potere delle vostre parole Oroscopo domani Scorpione 6 dicembre: umore Nella prima parte della giornata, sarete in grado di gestire questioni che vanno sistemate, familiari e colleghi vorranno il vostro consiglio e il potere di ciò che direte in bene o in male, anche in generale, è molto forte. Nella seconda parte di questo lunedì con la dissonanza Mercurio-Nettuno, c’è il rischio di possibili giudizi errati riguardanti il denaro e rischiate di essere poco obbiettivi. Non è il momento migliore per fare grandi acquisti. Oroscopo domani Scorpione 6 dicembre: amore In coppia: è un lunedì in cui se volete esprimere qualcosa di spiacevole è meglio tacere. Non sempre è bene dire tutto ciò che frulla nella mente. Soli: potreste essere tentati di contattare un/a ex. Evitate. Ricordate perché la vostra storia è finita! Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nasce un’amicizia profonda Oroscopo Pesci 6 dicembre: umore

In questo momento avete belle possibilità, vi sentite voi stessi pienamente poiché avete messo al posto giusto tutti i pezzi del puzzle. Nel 2021 probabilmente avete fatto un buon lavoro su voi stessi e ora raccogliete bei frutti. E l’anno prossimo andrà ancora meglio! In ogni caso cercate di tenere i piedi per terra.. Per oggi, se con una persona scoprirete di avere un interesse in comune, potrebbe nascere una profonda amicizia.

Oroscopo Pesci 6 dicembre: amore In coppia: con il partner c’è fusione perfetta e condividerete i reciproci desideri. Soli: volete una storia piena di passione e oggi scoverete una possibilità per viverla!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: