Oroscopo domani lunedì 6 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 6 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): condividere le idee

Oroscopo domani Cancro 6 settembre: umore

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore della comunicazione e avrete voglia di condividere idee, interessi, ampliare i contatti o, in alcuni casi, anche studiare un argomento nuovo di zecca. (o riprendere, se li avete lasciati, gli studi). In questo momento la collaborazione con chi vi circonda è fondamentale ma non solo, perdonare o parlare di un peso che vi state portando dentro può essere importante.

Oroscopo domani Cancro 6 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: pronti a condividere qualsiasi momento libero con il partner il che è splendido. Ma evitate di essere soffocanti. Soli: se una persona vi attrae, non è il momento di fare il primo passo. Aspettate che ad avvicinarsi sia l’altro/a. Oroscopo domani 6 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sostegni utili

Oroscopo domani Scorpione 6 settembre: umore

Con il Novilunio in Vergine troverete dei sostegni, aiuti utili di cui il mese prossimo toccherete con mano la loro importanza. Questa lunazione vi spinge a uscire dalla zona di comfort, a definire le priorità rispetto alle relazioni. Potreste rinnovare i contatti che avete, le persone care – familiari e amici – vi incoraggeranno a concentrarvi su ciò che per voi è più importante! Sarà d’aiuto a raggiungere un obbiettivo che avete a cuore.

Oroscopo domani Scorpione 6 settembre: amore

In coppia: saprete come far passare il vostro messaggio senza creare tensioni. Sfruttate la giornata per parlare dunque di ciò che non va… Soli: eliminate le emozioni negative e ritroverete la sicurezza in voi stessi. Una nuova storia partirà su ottime basi.

Oroscopo domani 6 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rivedere le priorità

Oroscopo Pesci 6 settembre: umore

La Luna Nuova in Vergine, per il vostro segno rappresenta un invito a rivedere le priorità affettive – anche riguardanti le amicizie – e professionali. Se avete intenzione di operare un cambiamento importante, è il momento di chiedere dei consigli a persone di cui fidate: riceverete quelli giusti. L’importante è non inseguire la perfezione: girereste a vuoto e perdereste lo slancio, l’efficienza iniziale.

Oroscopo Pesci 6 settembre: amore

In coppia: l’amore è presente ma non mancano piccole tensioni. Forse a causa della routine e dovreste cambiare qualcosa.

Soli: nei confronti di una persona siete combattuti tra ragione e sentimento. Un dilemma che vi sembrerà insormontabile, quando invece non lo è affatto.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: PREMERE L’ACCELERATORE

TORO: UNA PROPOSTA DI LAVORO

GEMELLI: ARMONIA IN FAMIGLIA

LEONE: IL TALENTO NON PASSA INOSSERVATO

VERGINE: DETERMINATI E CONCENTRATI

BILANCIA: MOLTO EMOTIVI

SAGITTARIO: FARE IL GRANDE PASSO

CAPRICORNO: UNA NUOVA DIREZIONE

ACQUARIO: DIETRO LE QUINTE