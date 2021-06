Oroscopo domani 7 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): contattare amici persi di vista

Oroscopo domani Cancro 7 giugno: umore

La Luna in Toro accentua il desiderio di entrare in contatto con il mondo circostante. Fatelo e non abbiate timore di chiamare gli amici con cui non vi sentite e vedete da parecchio tempo: sarete in grado di riavviare al meglio il legame di cui sicuramente avete sentito la mancanza.

Il transito è d’aiuto anche a concentrarvi sui dettagli pratici riguardanti i vostri obbiettivi futuri. E’ la giornata ideale per riflettere ma non quella per prendere nuove iniziative.

Oroscopo domani Cancro 7 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: trascorrere più tempo con il partner farà riaccendere la scintilla d’amore e sarete in grado di risolvere più facilmente un eventuale conflitto.

Soli: accettate gli inviti, movimentate la vita sociale: è qui che potreste incontrare una persona speciale.

Oroscopo domani 7 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passi avanti in un progetto

Oroscopo domani Scorpione 7 giugno: umore

Marte in Cancro, venerdì entrerà in Leone, attualmente sosta negli ultimi gradi del vostro settore dell’avventura e potrebbe presentarsi un’opportunità per viaggiare, studiare o fare un coraggioso passo avanti riguardo a un progetto.

Se siete interessati a sviluppare ulteriormente le cose, cogliete al volo le opportunità di cui sopra, poiché da venerdì e prima che possiate rendervene conto, potreste essere impegnati ad affrontare nuove responsabilità di lavoro o personali.

Oroscopo domani Scorpione 7 giugno: amore

In coppia: circolano emozioni forti che potrebbero riaccendere la passione oppure scatenare liti memorabili…

Soli: i passaggi astrali vi spingono a cercare la persona ideale. Che ne dite di tornare sulla Terra?

Oroscopo domani 7 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): gelosi e possessivi

Oroscopo domani Pesci 7 giugno: umore

Una persona potrebbe dire qualcosa di spiacevole nei vostri confronti, che vi turberà e vi lascerà sulle spine. I passaggi odierni indicano che potreste rimanere scossi e sorpresi dalle sue parole ed essere spinti a sistemare le cose. Tuttavia prima di esporvi sarebbe saggio riflettere sul modo più giusto per gestire la situazione. Con un po’ di pazienza lo troverete e risolverete definitivamente il problema.

Nel lavoro, se un collega vi fa perdere tempo con conversazioni inutili, mettete uno stop!

Oroscopo Pesci 7 giugno: amore

In coppia: gelosia e possessività – vostre o del partner – rischiano di rovinare la giornata.

Soli: una persona vi attrae ma pensate non ricambi. Siete sicuri che non vi stia lanciando qualche segnale di interesse?

