Oroscopo domani lunedì 7 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Guardando solo il lato negativo di qualsiasi situazione è evidente che continuerete a girare in tondo. La mancanza di prospettiva potrebbe impedire di vedere una risposta che invece è proprio davanti ai vostri occhi, La vostra mente è la più grande risorsa ma può trasformarsi nella peggiore nemica. Dite no al pensiero negativo: una volta che prendete il controllo e inizierete a esaminare gli aspetti positivi, la risposta sarà chiara.

In coppia: innamorati e un po’ possessivi ma il partner si sente conquistato, protetto e coccolato come il primo giorno…

Soli: fatevi belli/e e se una persona vi attrae in segreto da un po’ di tempo, osate e dichiarate il vostro amore.

Oroscopo domani 7 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un braccio di ferro Oroscopo domani Scorpione 7 marzo: umore Con la congiunzione Luna-Urano in Toro, è un lunedì in cui una persona potrebbe sorprendervi. Potrebbe dire o fare qualcosa che davvero non vi aspettate. Di qualunque cosa si tratti, darà una scossa non proprio positiva alla giornata. Tuttavia non è escluso un braccio di ferro nel lavoro o nella vita personale. Avrete la sensazione che vi impediscano di progredire. La cosa migliore, se ve la sentite, è un compromesso. Oroscopo domani Scorpione 7 marzo: amore In coppia: avrete la sensazione di essere trasparenti agli occhi del partner, vorreste che mostrasse più interesse. Tranquilli, è solo una giornata no. Soli: vi sentite soli. E’ tempo di uscire per rompere l’isolamento, ma voi oggi non ci mettereste il cuore. Oroscopo domani 7 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): è la vostra giornata! Oroscopo Pesci 7 marzo: umore

La Luna in Toro in aspetto positivo con Sole e Giove nel vostro segno, annuncia che oggi si parlerà parecchio di voi! Amici, colleghi e familiari tesseranno le vostre lodi. Non evitate questa attenzione soprattutto se chi vi circonda vi apprezza ed è pronta a sostenervi! Considerate questo lunedì come la “vostra” giornata per chiedere ciò che volete, dare il via a una conversazione o presentare una nuova idea.

Oroscopo Pesci 7 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe proporvi di cambiare le abitudini. Se all’inizio sarete sorpresi in un secondo momento seguirete i suoi desideri. E vi porteranno dove avete sempre sognato di andare! Soli: la solitudine vi pesa? Anziché non alzare un dito, forzate il destino! Attualmente siete fortunati, dunque perché non approfittarne? Ci sono grandi opportunità di incontro.