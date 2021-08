Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): alla larga dalle negoziazioni

Oroscopo domani Cancro 9 agosto: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, l’atmosfera è all’insegna della confusione, c’è mancanza di chiarezza ma al contempo è la giornata ideale per dare in via a progetti che vi coinvolgono emotivamente o a conversazioni che richiedono un tocco in più di gentilezza. Per oggi, state alla larga dalle negoziazioni o quanto meno procedete con la massima cautela: le cose potrebbe essere poco chiare.

Oroscopo domani Cancro 9 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: l’approccio sorridente vi permetterà di affrontare alcune questioni delicate. Saprete sdrammatizzare la situazione.

Soli: incontro con una persona intrigante: vi piacerà e trascorrerete momenti particolarmente interessanti.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): a chi dedicate il vostro tempo?

Oroscopo domani Scorpione 9 agosto: umore

E’ un lunedì in cui con la dissonanza Venere-Nettuno vi è difficile vederci chiaro in particolare riguardo alle amicizie, i contatti sui social media o professionali. Cercate di essere consapevoli a chi e a cosa dedicate il vostro tempo. Il che non vuol dire diventare eremiti: socializzate ma tenendo presente che alcune persone sono diverse da come immaginate. Al contempo, la schiettezza di una persona potrebbe innervosirvi e sarete tentati di rispondere per le rime. Cercate di mantenere la pace e la reputazione.

Oroscopo domani Scorpione 9 agosto: amore

In coppia: non siete di buonumore, il dialogo con il partner è teso. Farà di tutto per vedervi sorriderà ma non è detto che riesca.

Soli: rischiate di idealizzare un po’ troppo l’amore e la cosa non vi piace. Fate uso del vostro leggendario istinto e non sbaglierete.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): l’affidabilità è importante

Oroscopo domani Pesci 9 agosto: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno è un lunedì in cui potreste capire che voi o una persona con cui lavorate non siete stati del tutto sinceri. Ciò potrebbe scatenare imbarazzo o delusione. Se la cosa riguarda voi, ammettetelo e cercate di procedere con la massima integrità. Tenete presente che l’affidabilità è un aspetto fondamentale di questa giornata.

Oroscopo Pesci 9 agosto: amore

In coppia: siete inclini a vedere ciò che non va nella relazione e decisi a sistemare le cose.

Soli: l’immaginazione potrebbe indurvi a commettere un errore. Piedi per terra e non avrete delusioni.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MANTENERE UNA VISIONE LUCIDA

TORO: PERSI NELLA NEBBIA

GEMELLI: CHIARIRE UN MALINTESO

LEONE: QUALCHE IMPREVISTO

VERGINE: IDEALIZZARE LE RELAZIONI

BILANCIA: RIMANERE DIETRO LE QUINTE

SAGITTARIO: PARLARE CON LA MASSIMA CAUTELA

CAPRICORNO: RIMANDARE LE CONVERSAZIONI IMPORTANTI

ACQUARIO: NOTIZIE E OPPORTUNITA’ INATTESE