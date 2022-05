Oroscopo domani lunedì 9 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Mercurio in Gemelli da domani entra in moto retrogrado, sosta alle spalle del vostro segno: preparatevi a fare un tuffo nel passato. I ricordi riguardanti eventi e persone potrebbero diventare più forti. È anche possibile che siate spinti a contattare una persona che non sentite da tempo oppure l’incontro avverrà in modo casuale. Potrebbe essere un’opportunità per riprendere i contatti o, eventualmente, risolvere problemi persistenti.

Oroscopo domani Cancro 9 maggio: amore

In coppia: se volete evitare discussioni, per oggi meglio non affrontare l’argomento denaro. Soli: un’amicizia si trasformerà in amore. Ma andrete avanti entrambi senza bruciare le tappe… Oroscopo domani 9 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): giornata stressante