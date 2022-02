Oroscopo domani martedì 1 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Le battute d’arresto sul lavoro potrebbero rendervi un po’ depressi e preoccupati. Non dovete, andrà tutto bene. Pensate a questo momento come a una sfida da superare. Ad accompagnarvi ci sono la naturale praticità ed efficienza. Al contempo, una persona con voi non è del tutto sincera. Incoraggiatela ad aprirsi e comunicare. Ciò che vi dirà forse non sarà proprio piacevole ma se non altro sarete in grado di valutare meglio la situazione.