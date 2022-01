Oroscopo domani martedì 11 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste sentirvi poco motivati, con poche energie. Ma al contempo questo aspetto può stimolare l’immaginazione e il potenziale creativo. Non è escluso vi chiami un amico con cui avete chiuso da tempo. Se avete problemi a mantenere i limiti che avete già stabilito precedentemente, ricordate a voi stessi il motivo per cui avevate deciso di interrompere la relazione di amicizia. Oroscopo domani Cancro 11 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: qualche incomprensione e il partner potrebbe rimproverarvi di fare dietrofront a una decisione già presa. Soli: c’è chi vi corteggia, lancia un invito ma vi ponete troppe domande! Prendete le cose con maggiore leggerezza. Oroscopo domani 11 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tenere sotto controllo le spese Oroscopo domani Scorpione 11 gennaio: umore Tenete sotto controllo le spese, soprattutto quando si tratta di acquisti mirati solo a gratificarvi. Anche se ogni tanto va bene comprare vestiti, accessori nel tentativo di accrescere l’autostima, la sicurezza oggi anziché aprire il portafoglio ritagliate del tempo per apprezzarvi e volervi bene a un livello profondo e interiore. Cercate dei modi per accendere il lato creativo e state alla larga da chiunque tenti di abbattervi. Oroscopo domani Scorpione 11 gennaio: amore In coppia: alcune tensioni e incomprensioni. Siate particolarmente attenti a come vi esprimete ed eviterete malintesi. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri. Stasera guardate un bel film o leggete un libro. Risparmiate le energie per un momento più propizio. Oroscopo domani 11 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): provare nuove esperienze Oroscopo Pesci 11 gennaio: umore

E’ un martedì in cui rischiate di essere i peggiori critici di voi stessi e ciò, nei prossimi giorni minare la vostra sicurezza, l’autostima. A causa di una vocina fastidiosa nella mente che tenta di dissuadervi, potreste infatti non cogliere una brillante opportunità. Non ascoltatela! A partire da oggi, prendete la decisione di uscire dalla zona di comfort e provare nuove esperienze: in questo modo, presto volerete in alto.