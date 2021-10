Oroscopo domani martedì 12 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani Cancro 12 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: piccole incomprensioni. Vorrete parlare di questioni pratiche e il partner di sentimenti… Soli: una persona molto romantica vi corteggerà ma non apprezzerete i suoi discorsi da venditore/trice di sogni. Oroscopo domani 12 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la soluzione a un problema

Oroscopo domani Scorpione 12 ottobre: umore

Nel corso della giornata per trovare la soluzione più semplice, potreste attenervi a fatti concreti oppure lasciarvi guidare dal sesto senso. La Luna in Capricorno rappresenta un invito a esaminare una situazione senza farvi condizionare dalle apparenze ma lasciando invece che l’intuito prenda il sopravvento. Potreste rimanere sorpresi dalle intuizioni e dalle idee che emergeranno: una più giusta dell’altra!

Oroscopo domani Scorpione 12 ottobre: amore

In coppia: l’atmosfera è serena, insieme alla persona amata trascorrerete momenti meravigliosi. Soli: allegri, convincenti, sicuri di voi stessi. Qualità che vi rendono molto attraenti. E oggi conquisterete!

Oroscopo domani 12 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un battibecco

Oroscopo Pesci 12 ottobre: umore

La Luna In Capricorno è in dissonanza con il Sole in Bilancia: è un martedì in cui non sarete a vostro agio con chi vi circonda. E’ ciò che proverete ma nella realtà gli altri non saranno sempre sgradevoli nei vostri confronti. Al contempo, la congiunzione Mercurio-Marte potrebbe scatenare un battibecco con qualcuno oppure vi sembrerà che una persona che incontrerete nel corso della giornata, non sia simpatica poiché, secondo voi, vi parlerà con un tono sbagliato.

Oroscopo Pesci 12 ottobre: amore

In coppia: è il momento di costruire insieme le basi concrete della vita futura. Siete pronti per la grande avventura?

Soli: avete le carte in regola per conquistare. Tuttavia non confondete velocità con precipitazione.