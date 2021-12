Oroscopo domani martedì 14 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): placare l’inquietudine Oroscopo domani Cancro 14 dicembre: umore Mercurio in Capricorno, da ieri e fino al 2 gennaio, sarà d’aiuto a placare una situazione personale o di lavoro che da un po’ di tempo scatena inquietudine. Con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno le emozioni sono molto intense, rischiano di prendere il sopravvento. Parlare con qualcuno della questione vi permetterà di vederla in una nuova prospettiva. E finalmente risolvere. Oroscopo domani Cancro 14 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: circolano tensioni ma perché voi scattate come molle per qualsiasi cosa. Calma… Soli: siete sulla difensiva, il che riduce le possibilità di dare fiducia alle persone. Per oggi mettete in pausa gli affari di cuore. Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pratici e costruttivi Oroscopo domani Scorpione 14 dicembre: umore Fino al 2 gennaio, Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione, vi permetterà di riflettere in modo pratico e costruttivo. Se dovrete affrontare questioni importanti, prendete in considerazione i fatti e iniziate da quel punto. Potresti essere attratti da ciò che ha sempre funzionato, ma vale la pena essere più avventurosi. Qualunque siano le sfide rappresenteranno delle esperienze di crescita da cui trarre vantaggio. Oroscopo domani Scorpione 14 dicembre: amore In coppia: il partner vi trova divertenti, simpatici e pieni di vita. Un vento di novità soffia sulla relazione e questa atmosfera farà molto bene a entrambi. Soli: sprigionate leggerezza e positività e catturerete l’attenzione di chi vi attrae. Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): immaginare nuove possibilità Oroscopo Pesci 14 dicembre: umore

Mercurio in Capricorno, fino al 2 gennaio punta i riflettori sul vostro settore delle amicizie ed è insieme a loro che potreste sviluppare belle idee anche se non sempre saranno pratiche. Non tutte le idee porteranno a nuovi progetti, ma è il momento di immaginare nuove possibilità. In ogni caso le conversazioni con gli amici e l’attività online aumenteranno e potreste apprendere qualcosa.