Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): più produttivi del solito

Oroscopo domani Cancro 17 agosto: umore

La Luna in Sagittario vi spinge a essere molto più produttivi del solito ed è la giornata ideale per impegnare le energie nella lista delle cose da fare o per praticare esercizio fisico oppure dedicare più ore al lavoro. Occuparvi delle attività quotidiane sarà d’aiuto a rispettare le scadenze o anticiparle. L’importante è che non vi mettiate sotto pressione. Fate un elenco delle priorità, degli obbiettivi importanti da raggiungere nella giornata.

Oroscopo domani Cancro 17 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: rilassatevi, lasciate alle spalle eventuali preoccupazioni e un eccesso di emotività.

Soli: più che storie impegnative oggi volete avere accanto un amico/a-amante con cui ridere in modo spensierato.

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mettere le carte in tavola

Oroscopo domani Scorpione 17 agosto: umore

Potreste voler affrontare una questione o un problema riguardante un’amicizia e che scatena delle tensioni ma essere incerti sul modo migliore per farlo. Probabile vi chiederete se adottare un approccio franco oppure più sottile. I pianeti consigliano di andare dritti al punto. Mettendo le carte in tavola, il diretto interessato saprà cosa aspettarsi. Il che porterà a discussioni fruttuose che faranno sviluppare soluzioni positive.

Oroscopo domani Scorpione 17 agosto: amore

In coppia: la passione è al top e la dichiarerete al partner con grande slancio. Wow! Serata bollente.

Soli: il rischio odierno è che potreste imbarcarvi in una storia clandestina. La priorità deve essere la stabilità.

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nervosi e critici

Oroscopo domani Pesci 17 agosto: umore

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Mercurio e Marte: calma, sangue freddo, tenete sotto controllo il nervosismo, evitate di essere critici, di scatenare tensioni nelle relazioni. I passaggi odierni potrebbero spingervi a riflettere sul vostro percorso professionale, per molti Pesci si sta concludendo un ciclo, state voltando una pagina. E mentre vi dirigete verso il prossimo capitolo della carriera, potreste provare un po’ di nostalgia.

Oroscopo Pesci 17 agosto: amore

In coppia: avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. Evitate, dunque, di scatenare tensioni. Parlate con dolcezza.

Soli: voglia di lanciarvi in qualche esperienza nuova e originale. Il che solitamente non è da voi…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: LUCIDI E PRODUTTIVI

TORO: OSSERVARE E RIFLETTERE

GEMELLI: CAMBIARE QUALCOSA NELLA ROUTINE

LEONE: DI BUONUMORE, SIMPATICI

VERGINE: PENSARE PRIMA DI PARLARE

BILANCIA: DESIDERIO DI LIBERTA’

SAGITTARIO: ANDARE A TESTA ALTA

CAPRICORNO: FISSARE DEGLI OBBIETTIVI

ACQUARIO: LA FIRMA DI UN CONTRATTO