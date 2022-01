Oroscopo domani martedì 18 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: un po’ nervosi, fate attenzione a discutere di argomenti spinosi, finireste per litigare. Soli: non avete alcuna intenzione di cercare compagnia. Vuoi solo rannicchiarvi nel vostro carapace! Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): avere dei rimpianti Oroscopo domani Scorpione 18 gennaio: umore Una questione spiacevole risalente al 2021 potrebbe tornare a infastidirvi ma solo perché una persona ve ne parlerà. Sia chiaro, non accadrà nulla di drammatico, ma per oggi potrebbe diventare un chiodo fisso e costringervi a pensare. Alcuni tra voi potrebbero provare dei rimpianti… Tranquilli, nel giro di poco tempo andrete oltre e non ci penserete più. Oroscopo domani Scorpione 18 gennaio: amore In coppia: i passaggi odierni vi rendono nervosi e irritabili. Con il partner cercate di essere più flessibili. Soli: non siete dell’umore giusto per conquistare, flirtare. Per oggi, praticate un po’ di esercizio fisico. Vi rilasserete. Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): abbattere un ostacolo Oroscopo Pesci 18 gennaio: umore

C’è aria di battaglia: sulla vostra strada c’è un ostacolo da abbattere, potrebbe trattarsi di una persona gelosa, invidiosa di voi e che sembra faccia di tutto per minare la fiducia in voi stessi. Combattete, non lasciate il campo libero con il pretesto che non vi piace il conflitto. Trovate un alleato, un amico fidato, qualcuno che possa dare dei consigli così da poter adottare la giusta strategia.

Oroscopo Pesci 18 gennaio: amore



In coppia: l’umore è mutevole e questa instabilità crea un’atmosfera poco positiva con il partner.

Soli: è un martedì poco favorevole agli incontri o appuntamenti, La cosa migliore è rimandare.