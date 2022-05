Oroscopo domani martedì 18 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Capricorno oggi parlerete in modo schietto e diretto ma visto che è in dissonanza con Giove, amici o colleghi potrebbero prendere ciò che direte nel modo sbagliato, in particolare se darete consigli non richiesti. Queste vibrazioni potrebbero inoltre far emergere il perfezionista che è in voi, ma cercate di non analizzare eccessivamente voi stessi o ciò che vi circonda.