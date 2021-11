Oroscopo domani martedì 2 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Gli aspetti astrali odierni vi rendono ipersensibili e la cosa migliore prima di reagire a ciò che dice o fa chi vi circonda è chiedervi se questo eccesso di sensibilità non vi permetta di giudicare lucidamente le situazioni o le intenzioni delle persone. Visto che la tendenza odierna è quella di scattare come molle, prima di dire apertamente ciò che pensate, riflettete non una ma cento volte!

Oroscopo domani Cancro 2 novembre 2021: come va l’amore?

In coppia: a volte vi fissate su dettagli che hanno poca importanza. E’ una inutile perdita di tempo. Soli: potreste provare attrazione per una persona non è detto che ricambi. Forse ha solo un atteggiamento amichevole. Non esponetevi poiché potrebbe scappare gambe in spalla… Oroscopo domani 2 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): privilegiare il relax

Oroscopo domani Scorpione 2 novembre: umore

Con la Luna in Bilancia che sosta alle spalle del vostro segno, avete bisogno di stare per conto vostro, non siete dell’umore giusto per partecipare alla vita sociale. La voglia è quella di privilegiare il riposo, rilassarvi e ricaricare le batterie. Il buon aspetto della Luna con Saturno rende facile lavorare in modo costante, a patto che possiate farlo senza che le persone vi distraggano.

Oroscopo domani Scorpione 2 novembre: amore

In coppia: benessere e serenità, oggi del partner vedrete solo le qualità e non i difetti! Soli: vita sociale attiva e avrete la possibilità di fare un incontro promettente. Non vi farete scappare l’amore!

Oroscopo domani 2 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): appianare le tensioni

Oroscopo Pesci 1 novembre: umore

Avete la possibilità di appianare eventuali tensioni presenti in una relazione, dicendo al diretto interessato ciò che vuole sentirsi dire. Sarebbe più giusto, certo, dire la verità ma purtroppo potrebbe non crederci e ciò accrescere comunque la sua rabbia nei vostri confronti. Scoprirà presto da solo/a dove risiede la verità ma in questo modo se non altro non potrà accusarvi in alcun modo.

Oroscopo Pesci 2 novembre: amore