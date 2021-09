Oroscopo domani martedì 21 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): meglio essere comprensivi

Oroscopo domani Cancro 21 settembre: umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, la comprensione sarà utile a operare un cambiamento in una relazione di lavoro o personale. Evitate di riflettere troppo prima di prendere l’iniziativa poiché rischiate di complicare la situazione. Tuttavia parlarne è fondamentale. Potete farlo in un modo mirato ad appianare le cose, a chiarire con gentilezza oppure essere brutalmente sinceri. In questo secondo caso è ovvio che agiterete ulteriormente le acque…

Oroscopo domani Cancro 21 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate di prendere troppo a cuore ciò che dirà il partner, potrebbe essere solo di malumore. Con la dolcezza, tutto passerà. Soli: occhio alle illusioni. Osservate l’atteggiamento dell’altro/a e analizzate a freddo la situazione. La persona potrebbe desiderare solo un’amicizia. Oroscopo domani 21 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mettetevi al primo posto

Oroscopo domani Scorpione 21 settembre: umore

Con la Luna in Ariete, è importante concentrarvi sul programma della giornata. Mettetevi al primo posto, date la priorità alle vostre esigenze. Pur lavorando sodo, la priorità va alle prossime scadenze, alle responsabilità, cercando al contempo di perfezionare la routine lavorativa. Pensando prima di tutto a voi scoprirete che è facile svolgere con slancio i compiti quotidiani.

Oroscopo domani Scorpione 21 settembre: amore

In coppia: siete molto esigenti e il partner si sente messo/a sotto pressione. Il senso dell’umorismo potrebbe fare molto per appianare la situazione.

Soli: potreste incontrare l’amore in un modo un po’ atipico ma che vi intrigherà. Gusterete dei piaceri nuovi, che vi porteranno più lontano di quanto immaginerete sul momento.

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’opportunità di guadagno

Oroscopo Pesci 21 settembre: umore

Con la Luna in Ariete, la vostra ambizione di fare soldi è al massimo. Cercate dunque di chiamare i contatti professionali, anche ex colleghi: potreste trovare l’opportunità perfetta non solo per quanto riguarda il lavoro ma anche per il portafoglio. Se avete intenzione di dare il via un progetto, tenete presente che fare squadra, anziché tutto per conto vostro, farà la differenza: avrete più risorse e una gamma di esperienze.

Oroscopo Pesci 21 settembre: amore

In coppia: parlerete apertamente delle vostre emozioni, del bisogno che avete di essere rassicurati sull’amore che prova il partner.

Soli: pronti a dichiarare i vostri sentimenti e pazienza se ciò che provate non è ricambiato. Volete comunque saperlo ed è giusto così!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: UN CONSIGLIO NON SARA’ D’AIUTO

TORO: ALCUNE QUESTIONI SONO UN CHIODO FISSO

GEMELLI: REALIZZARE I SOGNI PROFESSIONALI

LEONE: PUNTARE IN ALTO!

VERGINE: OCCUPATEVI DELLE PRIORITA’

BILANCIA: DIRE LA VERITA’ SENZA GIRARCI INTORNO

SAGITTARIO: EVITARE ATTEGGIAMENTI AUTORITARI

CAPRICORNO: RIFLETTERE SUL VOSTRO LAVORO

ACQUARIO: TRASFORMARE UN DESIDERIO IN REALTA’