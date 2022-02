Oroscopo domani martedì 22 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 22 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): ascoltare le emozioni

Oroscopo domani Cancro 22 febbraio: umore

E’ possibile che stiate cercando di ignorare ciò che dice la voce interiore. I passaggi odierni potrebbero spingervi a mettere da parte l’intuito e pur di non ascoltare le vostre emozioni, essere pronti a fare qualsiasi cosa. Eppure, ne varrebbe la pena, potrebbe non essere così male come pensate. Una pausa di riflessione rivelerà che siete comunque spinti verso il positivo e a stare alla larga dal negativo.

Oroscopo domani Cancro 22 febbraio: amore

In coppia: è passione totale! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili! Soli: avete le carte in regola per conquistare. E’ una giornata in cui arriva il Grande Amore.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mantenere la calma Oroscopo domani Scorpione 22 febbraio: umore La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno e Urano e lo stato d’animo non sarà dei migliori. Avrete la sensazione di essere sopraffatti dalle emozioni, non poterle tenere sotto controllo. Fate in modo che la sensibilità non prenda il sopravvento ma è pur vero che potreste sforzarvi parecchio per rimanere calmi nel caso qualcuno vi provochi. E certamente ci sarà chi lo farà… Oroscopo domani Scorpione 22 febbraio: amore In coppia: siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per gli affari di cuore… Oroscopo domani 22 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): trasformare un sogno in realtà Oroscopo Pesci 22 febbraio: umore Nel lavoro avete fatto molto e oggi potreste chiedervi cosa vi aspetta in futuro. La Luna è in armonia con Nettuno nel vostro segno e in buon aspetto con Marte e Venere in Capricorno. Gli aspetti a voi consigliano di immaginare il vostro percorso: cosa farete, dove andrete e cosa potreste ottenere. Qualunque cosa sognerete, sarà una vostra bella aspirazione e la trasformerete in realtà. Oroscopo Pesci 22 febbraio: amore In coppia: pieni di belle energie, oggi di sicuro non vi annoierete. Sperando che il partner sia in forma eccellente quanto voi… Soli: potreste entrare in contatto con una persona che vi farà sognare. E se fosse quella giusta?

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: