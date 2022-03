Oroscopo domani martedì 22 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La dissonanza Marte-Urano vi spinge a reagire nei confronti di un familiare che si comporta in modo bizzarro e in casa provoca scompiglio. Distacco, evitate di concentrarvi ossessivamente sulla situazione, dite no alle reazioni impulsive e concedetevi una piccola pausa. Ricaricare le batterie, soprattutto se le eccessive responsabilità vi mettono sotto pressione, vi permetterà di prendere le decisioni giuste.