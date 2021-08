Oroscopo domani martedì 24 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): non date il via a nuove iniziative

Oroscopo domani Cancro 24 agosto: umore

L’immaginazione oggi prenderà il sopravvento, con la dissonanza Mercurio-Nettuno proprio quando ne avrete più bisogno, la concentrazione sarà assente. Vi sarà difficile dunque arrivare a ottenere delle certezze o giungere a delle conclusioni. Sognate pure ad occhi aperti ma nel momento e nel posto giusto… Non è la giornata ideale per esaminare dettagli che richiedono la massima attenzione o dare il via a iniziative totalmente nuove. Infine, quando vi esprimete cercate di parlare chiaramente: con questo passaggio si scatenano facilmente dei malintesi.

Oroscopo domani Cancro 24 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: un po’ lunatici, per fortuna il partner saprà come tirare su il morale e a farvi tornare in carreggiata! Soli: perduti nei vostri sogni, in attesa del grande amore. L’importante è che sappiate che non hanno nulla a che vedere con la realtà. Oroscopo domani 24 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rivedere sogni e speranze

Oroscopo domani Scorpione 24 agosto: umore

Nel lavoro, è tempo di rivedere i vostri sogni, le speranze. E’ quanto annuncia l’aspetto Mercurio-Nettuno che punta i riflettori sulla vostra creatività, sugli obbiettivi, sui desideri. Chiedetevi se l’attuale percorso lavorativo vi ispira, vi piace ciò che svolgete. Se è un “no” tenete presente che potete cambiarlo: dovete solo riflettere in modo approfondito su quale direzione imboccare. Eventualmente parlando con una persona di cui vi fidate. Per oggi non prendete decisioni, prima di arrivare a conclusioni definitive concedetevi del tempo.

Oroscopo domani Scorpione 24 agosto: amore

In coppia: oggi siete irritabili, sopporterete a fatica il partner e non avrete alcun problema a comunicarlo. Soli: state per conto vostro: non siete dell’umore giusto per conquistare, vi sentite poco attraenti o delle persone vedete soltanto i loro difetti.

Oroscopo domani 24 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’amicizia vi destabilizza

Oroscopo Pesci 24 agosto: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno riguardo a un’amicizia potreste avere la sensazione che le cose non stiano andando per il verso giusto, che da un po’ di tempo non vi comprendete e sarete incerti su come muovervi. La cosa migliore è essere pazienti, evitate di saltare alle conclusioni e ancor meno prendere delle iniziative. La voglia di capire, approfondire, dare un senso potrebbe essere forte ma per ora, visto che oggi circola parecchia confusione, seguire la corrente è la scelta meno stressante.

Oroscopo Pesci 24 agosto: amore

In coppia: voglia di rifugiarvi nel vostro mondo ideale dove il partner avrà un posto d’onore. Esprimerete al meglio i sentimenti, circolerà serenità.

Soli: desiderio di conquistare ed essere conquistati! Preparatevi a vivere emozioni intense, un incontro sarà molto passionale.

