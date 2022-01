Oroscopo domani martedì 25 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’orgoglio vi sarà utile

Oroscopo domani Cancro 25 gennaio: umore

I passaggi odierni per il vostro segno sono ottimi, anche se le vibrazioni di Marte in Capricorno creano delle tensioni. Il vostro orgoglio sarà infatti utile poiché se una persona dovesse provocarvi reagirete in modo tale che non tornerà alla carica. Sembra che al momento la sua reazione non vi interessi minimamente: vi rendete infatti conto che l’altro/a agisce per gelosia o invidia.

Oroscopo domani Cancro 25 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: molto ironici e il partner potrebbe non apprezzare. Date prova di tenerezza e si lancerà tra le vostre braccia. Soli: gli affari di cuore non sono al centro dei vostri pensieri e preferirete stare tranquillamente a casa. Pronti eventualmente anche ad annullare un appuntamento. Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): al centro della scena Oroscopo domani Scorpione 25 gennaio: umore La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Marte e Giove: coraggio, dunque, è il momento di farvi notare. Non dovete perdere l’occasione di esprimere la vostra opinione o mettervi al centro della scena. L’istinto, le intuizioni sono al top dunque seguiteli: rappresentano la vostra occasione per brillare! Se siete alle prese con gli ultimi ritocchi riguardanti un progetto familiare o della casa, oggi prenderete delle decisioni. Oroscopo domani Scorpione 25 gennaio: amore In coppia: prevenite i desideri del partner e vi farà una piccola sorpresa. Trascorrerete una serata sexy! Soli: desiderate tenerezza e dolcezza ma il problema è che non avete ancora incontrato la persona giusta. Guardatevi intorno, potrebbe essere molto vicina a voi. Oroscopo domani 25 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuovi percorsi Oroscopo Pesci 25 gennaio: umore Oggi potreste chiedervi se uscire dalla vostra zona di comfort o rimanere con le persone care di cui vi fidate. Con la Luna in Scorpione potreste avere delle difficoltà a fare una scelta. Tenete presente che con Giove nel vostro segno dovete assecondare il desiderio di esplorare nuove possibilità e intraprendere nuovi percorsi. Sarà d’aiuto ammettere qual è la paura che vi blocca e lasciarla alle spalle. Oroscopo Pesci 25 gennaio: amore In coppia: la giornata dovrebbe essere molto interessante. È difficile prevedere esattamente cosa vi aspetta, ma senza dubbio accadrà qualcosa di importante e sorprendente. Soli: Uscite, cercate di stringere nuove conoscenze: con i passaggi odierni non avrete delusioni.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: