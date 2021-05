Oroscopo domani 25 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): dare vita alle idee

Oroscopo domani Cancro 25 maggio: umore

Avete bisogno di canalizzare l’energia creativa in qualcosa: interiormente avete grandi idee ed è il momento di agire, dar loro vita anche perché otterrete il supporto di chi vi circonda. Concentrate l’impegno, gli sforzi per entrare in contatto con ciò che vi regala gioia, vi distrae.

Anche perché in mancanza di qualcosa su cui porre la vostra attenzione, potreste sentirvi irrequieti, forse anche irritati. Con una missione precisa in mente, potete spostare le montagne!

Oroscopo domani Cancro 25 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: alcune tensioni recenti sono ancora presenti. Parlatene – con calma – se non volete esplodere. Tornerà il sereno.

Soli: in vista, c’è un incontro romantico: una persona vi farà gli occhi dolci e proverete splendide emozioni!

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere cura del corpo

Oroscopo domani Scorpione 25 maggio: umore

Concentrati totalmente sulle vostre emozioni, oggi potreste dimenticare di prendere cura del corpo. La Luna nel vostro segno, segnala che dovete dedicare tempo, energie e attenzioni a voi stessi! Al contempo, anche vorreste mantenere la pace con una persona, potrebbe essere difficile se non capirete cosa vuole.

E nel caso il problema dovesse persistere si scateneranno inevitabili delle tensioni. La decisione consapevole di lasciar perdere vi permetterà di capire e in seguito dimenticare.

Oroscopo domani Scorpione 25 maggio: amore

In coppia: riguardo alla relazione, avete alcune aspettative ma il partner potrebbe pensarla in modo diverso. E potrebbero nascere delle tensioni…

Soli: gli astri vi spingono a riflettere sul vostro futuro amoroso. Oggi siete più introversi e meno loquaci del solito.

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): ravvivare la routine

Oroscopo domani Pesci 25 maggio: umore

Per oggi lasciatevi trasportare dalla fantasia, immaginate una nuova prospettiva di vita. La Luna in Scorpione in buon aspetto con Marte e Nettuno, vi dota di carisma, auto-espressione creativa. Non dovete aver paura di esplorare nuovi orizzonti e ravvivare la solita routine.

E’ importante assecondare il bisogno di movimento, crescita e varietà: potrebbe anche trattarsi, ad esempio, di apprendere una nuova materia o sperimentare semplicemente nuove ricette culinarie. La cosa importante è che ne trarrete soddisfazione.

Oroscopo Pesci 25 maggio: amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ tempestosa ma non prendete decisioni. Fate appello alla pazienza e alla saggezza.

Soli: incontri e conquiste non mancano ma voi ne avete realmente voglia? Smettete di pensare al passato.

