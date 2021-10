Oroscopo domani martedì 26 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Urano: probabilmente siete alla ricerca di qualcosa che faccia tornare la motivazione e la sicurezza, in mente avrete tante idee ma anche tante domande senza risposta. La scelta, dunque, potrebbe essere difficile. Concentratevi e cercate di capire cosa veramente volete, è solo così che lo scoprirete e sarete pronti a entrare in azione.

Oroscopo domani Cancro 26 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste essere tentati di guardare altrove… Soli: siete malinconici, indecisi e dunque non osate agire. Per oggi è giusto così ma domani, buttate nel cassonetto le emozioni. Oroscopo domani 26 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio a come spendete

Oroscopo domani Scorpione 26 ottobre: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, oggi dovete fare attenzione a come spendete il sudato denaro. Per gratificarvi rischiate di comprare cose sbagliate. Il transito rende difficile vedere chiaramente la realtà, soprattutto quando si tratta di una corretta gestione finanziaria. Ciò che oggi vi sembra imperdibile, molto attraenti, nel giro di pochi giorni non vi piacerà. Prima di lanciarvi, dunque, riflettete.

Oroscopo domani Scorpione 26 ottobre: amore

In coppia: mille piccole attenzioni reciproche, passione al top! La serata sarà bollente. Soli: se una persona vi attrae, sarete irresistibili. E potrebbe essere proprio quella giusta.

Oroscopo domani 26 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): alcune persone vi irritano

Oroscopo Pesci 26 ottobre: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, oggi vi sarà difficile gestire il carattere complicato e pieno di pretese di alcune persone. Non c’è bisogno di accontentarle tutte e inoltre l’atteggiamento di alcune sarà irritante, l’ultima cosa di cui avete bisogno. Il Sole in Scorpione potrebbe essere d’aiuto a mettere dei limiti, essere diretti anche se, aggiungiamo, per come siete fatti vi costerà non poco. Trovate un compromesso.

Oroscopo Pesci 26 ottobre: amore