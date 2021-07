Oroscopo domani martedì 27 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 27 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sicurezza e comfort

Oroscopo domani Cancro 27 luglio: umore

Mercurio in Leone fino all’11 luglio sosta nel vostro settore delle finanze dove già è presente il Sole. Un transiti positivo, particolarmente gratificante per risolvere alcune questioni di denaro. Non è escluso, inoltre che riceviate un bonus, una promozione o che cambierete posto guadagnando di più.

Il che vi darà la bella sensazione di sicurezza e comfort. Nel corso del transito guarderete al lato pratico delle cose: potreste anche avere un’idea ottima per fare soldi o buoni affari.

Oroscopo domani Cancro 27 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: tenete sotto controllo l’impulsività e non prendete alla lettera tutto ciò che dice il partner.

Soli: smettete di desiderare storie d’amore inesistenti. Rischiate di farvi scappare una bella relazione.

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la firma di un contratto

Oroscopo domani Scorpione 27 luglio: umore

Con Mercurio in Leone, fino all’11 agosto, è il momento in cui andare a testa alta e godere della luce dei riflettori. Nel lavoro, nella professione, sarete molto impegnati e trarrete vantaggio dalla collaborazione con gli altri. Nel corso del transito potreste dare il via alla negoziazione di un contratto che vi porterà più in alto nella scala della carriera oppure lavorare a un progetto originale, unico.

Se siete alla ricerca di nuove opportunità contattate le persone che contano, spiegate cosa siete in grado di fare, mandate il CV!

Oroscopo domani Scorpione 27 luglio: amore

In coppia: volete essere felici con il partner ma dovete impegnarvi. Il gioco vale la candela…

Soli: non sapete bene nemmeno voi cosa davvero desiderate. Tranquilli, è un fatto temporaneo.

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare in grande

Oroscopo domani Pesci 27 luglio: umore

Fino all’11 agosto Mercurio sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano e della forma fisica. Porterete a termine dei progetti, ve la caverete bene per cui pensate in grande. Le relazioni con i colleghi e i clienti andranno alla grande. Concentratevi sulle attività quotidiane e su come migliorare la vostra efficienza e produttività.

Siete senza lavoro e alla ricerca dell’opportunità giusta? Datevi una mossa, ora!, e ovunque sia possibile proponetevi come candidati per il posto. Troverete l’impiego che fa per voi.

Oroscopo Pesci 27 luglio: amore

In coppia: se in questo momento l’intesa non è al massimo, dovete agire entrambi con calma, comprensione e diplomazia.

Soli: non confondete fantasia e realtà. In caso di incontro siate sinceri, voi stessi, senza indossare maschere.

