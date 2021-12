Oroscopo domani martedì 28 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Bilancia in dissonanza con Mercurio, Venere e Plutone nella vita personale potrebbero emergere vari problemi. Andrà meglio nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Scorpione. Se al mattino avete litigato con un caro amico o un familiare sfruttate le belle vibrazioni e appianate la situazione anche nel caso il conflitto si fosse scatenato perché l’altro/a era agitato, nervoso.