Oroscopo domani martedì 28 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 28 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una decisione richiede riflessione

Oroscopo domani Cancro 28 settembre: umore

I passaggi astrali odierni potrebbero coincidere con una decisione da prendere sul fronte casa o famiglia. Il che richiederà un’attenta riflessione. In ogni caso non dovete assumere soltanto voi la responsabilità poiché potrebbe pesare parecchio sulle vostre spalle. La cosa migliore è parlarne con le persone care coinvolte. Mettere sul tavolo idee e proposte di tutti, renderà tutto molto più semplice.

Oroscopo domani Cancro 28 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: non soffermatevi su alcuni dettagli messi in evidenza dal partner. Potrebbe essere stato solo un po’ maldestro/a… Soli: è la giornata ideale per chiudere flirt o storielle che non vi portano a niente. E’ così che potrete ripartire su basi nuove. Oroscopo domani 28 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): bando ai dubbi e alle paure

Oroscopo domani Scorpione 28 settembre: umore

I transiti di questo martedì annunciano che è un ottimo momento per affrontare una sfida anche se potreste chiedervi se sarete all’altezza della situazione. E’ evidente, tuttavia, che più vi concentrerete sulle paure, i dubbi, anziché sulle possibilità di successo che avete davanti e su quanto di positivo avete realizzato fino a oggi, non darete mai il via. Inoltre, il buon aspetto Venere-Nettuno, spruzza un po’ di magia nelle relazioni.

Oroscopo domani Scorpione 28 settembre: amore

In coppia: momenti di gioia, gesti teneri alternati alla passione e dichiarazioni d’amore! Cosa volere di più? Soli: tra una nuova conoscenza e il ritorno di un/a ex oggi non saprete a chi dare i resti. Per prendere la decisione giusta, fate un passo indietro e riflettete.

Oroscopo domani 28 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): voglia di dolce far niente

Oroscopo Pesci 28 settembre: umore

Il buon aspetto Luna-Giove vi spinge a sognare anziché concentrarvi sugli impegni di lavoro ed essere produttivi. E’ una giornata in cui vorreste rimanere in casa, impigrirvi, senza dover rendere conto a nessuno. Probabilmente non potrete farlo per cui, rimboccate le maniche e fate quanto dovete. Ricordando a voi stessi che tornando dal lavoro, potrete finalmente rilassarvi.

Oroscopo Pesci 28 settembre: amore

In coppia: più tempo trascorrete insieme e tanto più scoprite delle affinità. In ogni caso prendete in considerazione anche ciò che vi divide, potrete controllare meglio gli imprevisti della vita a due.

Soli: un po’ di distacco dagli affari di cuore, avete bisogno di stare per conto vostro, sentirvi liberi.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: CAPIRE CHI VI CIRCONDA

TORO: IL LAVORO CONTINUERA’ A MIGLIORARE

GEMELLI: FARE CIO’ CHE VI REGALA GIOIA

LEONE: L’ARIA PROFUMA DI NOSTALGIA

VERGINE: L’EQUILIBRIO DARE-AVERE

BILANCIA: UNA PERSONA VI INCORAGGERA’

SAGITTARIO: RISCHIATE DI PARLARE A SPROPOSITO

CAPRICORNO: TROVARE UN COMPROMESSO

ACQUARIO: TRASMETTETE ALLEGRIA E SERENITA’