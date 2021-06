Oroscopo domani 29 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): Venere vi spinge a spendere

Oroscopo domani Cancro 29 giugno: umore

Venere ha lasciato il vostro segno e fino al 22 luglio sosterà in Leone, nel vostro settore delle finanze:: avrete voglia di concedervi qualcosa di bello. Il pianeta rosa potrebbe tuttavia spingervi a spendere più del solito, soprattutto se un oggetto vi piace sarà difficile resistere alla tentazione.

Non è escluso che venderete degli oggetti che avete creato e trasformerete questa attività iniziata forse per gioco in un lavoro secondario molto gratificante, anche sul piano finanziario.

Oroscopo domani Cancro 29 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: con Venere in Leone i vostri bisogni affettivi saranno al centro della scena e potreste chiedere al partner più di quanto possa darvi.

Soli: la ricerca del partner perfetto/a, le aspettative alte potrebbero portare inevitabilmente alla frustrazione.

Oroscopo domani 29 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fascino magnetico

Oroscopo domani Scorpione 29 giugno: umore

Venere in Leone, fino al 22 luglio, per il vostro segno rappresenta il transito migliore dell’anno per fare passi avanti nella carriera. Siete in grado di attirare le persone giuste a darvi una mano e migliorare la vostra reputazione. E’ il momento ideale per chiedere al boss quello che volete! Fatevi notare, uscite alla ribalta.

Dovete essere orgogliosi delle vostre capacità, dell’abilità, dei risultati. Stupite chi vi circonda con il vostro fascino magnetico.

Oroscopo domani Scorpione 29 giugno: amore

In coppia: con Venere e Marte in Leone, l’amore fa rima con passione! La relazione con il partner sarà la vostra priorità.

Soli: l’amore potrebbe essere un grosso problema ma solo perché avrete a che fare con diversi cuori contemporaneamente. Tranquilli, risolverete.

.

Oroscopo domani 29 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): armonia nel quotidiano

Oroscopo domani Pesci 29 giugno: umore

Venere in Leone, fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore della forma fisica, del lavoro. Il transito farà arrivare più piacere e armonia nel vostro quotidiano, nella professione, nelle abitudini. Potreste decidere al riguardo di rivedere il vostro programma, avere voglia di migliorare la vostra immagine e dare il via ad esempio a una dieta mirata o praticare più esercizio fisico.

Sul fronte lavoro arriveranno eventi positivi per quanto riguarda l’organizzazione e i rapporti con i colleghi.

Oroscopo Pesci 29 giugno: amore

In coppia: se volete riaccendere la passione, uscite dalla zona di comfort. Non ripetete tutti i giorni gli stessi gesti o le stesse parole.

Soli: è importante cambiare il vostro modo di considerare l’amore: meno idealizzerete le persone e tanto meglio andranno le cose.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: SUCCESSO E GRATIFICAZIONI

TORO: CASA E FAMIGLIA IN PRIMO PIANO

GEMELLI: STABILIRE CONTATTI POSITIVI

LEONE: MIGLIORARE L’IMMAGINE

VERGINE:DOVETE APPREZZARVI DI PIU’

BILANCIA:RICUCIRE UN LEGAME D’AMICIZIA

SAGITTARIO: USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT

CAPRICORNO: ARRIVA IL SOSTEGNO DI CUI AVETE BISOGNO

ACQUARIO: CONCLUDERE IMPORTANTI TRATTATIVE