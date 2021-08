Oroscopo domani martedì 3 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una opportunità di lavoro

Oroscopo domani Cancro 3 agosto: umore

Con la Luna in Gemelli alle spalle del vostro segno oggi vorrete prendere le cose con calma e in effetti è la giornata ideale per rilassarvi e buttare nel cassonetto le tensioni mentali. Al contempo la dissonanza Mercurio-Urano potrebbe spingervi a scontrarvi con un amico su un’idea o un valore importante ma ciò portare successivamente alla comprensione reciproca. Non è escluso, infine, l’arrivo di una telefonata, di una mail o un messaggio di una persona della vostra cerchia che vi offrire un’entusiasmante opportunità di lavoro.

Oroscopo domani Cancro 3 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: covano piccole contrarietà, dispute. Avete la tendenza a tagliare corto quando invece dovreste privilegiare il dialogo.

Soli: non avete voglia di uscire, eppure il buon aspetto Venere-Urano potrebbe far arrivare un colpo di fulmine.

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concretizzare i progetti

Oroscopo domani Scorpione 3 agosto: umore

In questo momento siete spinti ad andare avanti instancabilmente. Oggi, ritagliate del tempo lontani dal frastuono del mondo esterno. Se non ne avete la possibilità, tenendo presente che il ritmo della giornata sarà veloce, la cosa migliore per stare al passo è quella di essere flessibili. E’ un buon momento per sviluppare nuove idee e scoprire nuovi modi per concretizzare i progetti. La Luna in Gemelli in dissonanza con Venere, potrebbe evidenziare ciò che dovete cambiare nel vostro approccio sia per quanto riguarda stringere le amicizie sia nel mantenerle.

Oroscopo domani Scorpione 3 agosto: amore

In coppia: voglia di fare un’attività senza il partner: capirà e d’altra parte vi farà un gran bene.

Soli: è possibile che un’amicizia di lunga data si trasformi in amore. Lasciate parlare il cuore, seguite l’istinto.

Oroscopo domani 3 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): riflettete troppo

Oroscopo domani Pesci 3 agosto: umore

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Rappresenta un invito a un po’ di riposo e tranquillità ma non è detto che lo farete. L’odierna dissonanza Mercurio-Urano scatena un po’ di tensione mentale e nervosismo. Il desiderio di ottenere risultati super nel lavoro, potrebbe spingervi a pensare troppo. Entrate invece in azione: un’idea o un progetto potrebbero aver un buon impatto, le persone con cui parlerete saranno interessate.

Oroscopo Pesci 2 agosto: amore

In coppia: potreste essere ansiosi, irrequieti riguardo alla relazione: non stressate il partner, chiarite le vostre idee.

Soli: bando al malumore: il buon aspetto Venere-Urano annuncia che Cupido è pronto a scoccare la freccia.

