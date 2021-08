Oroscopo domani martedì 31 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 31 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rimandare le conversazioni

Oroscopo domani Cancro 31 agosto: umore

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: anche se qualcosa vi preoccupa la guarderete in una prospettiva diversa, sarete meno agitati. E in questo modo, troverete una brillante soluzione. Nel lavoro, oggi la comunicazione potrebbe rappresentare un problema. Solitamente sapete istintivamente come dire la cosa giusta in un ambiente professionale. Ma in questo momento nei confronti di voi stessi siete ipercritici: potreste pensare che ciò che dite non viene preso in considerazione oppure scoprire che con un collega non c’è intesa. Rimandate le conversazioni.

Oroscopo domani Cancro 31 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: siete lunatici, mantenere la calma oggi vi sarà difficile. Attenzione, potreste dire parole spiacevoli. Soli: se in programma c’è un appuntamento romantico, per oggi è meglio rimandare. Oroscopo domani 31 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): affrontare un conflitto

Oroscopo domani Scorpione 31 agosto: umore

Mercurio in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: nel caso siate alle prese con un problema parlarne vi sarà difficile, soprattutto se si tratta di una questione che vi preoccupa parecchio. Dovete fare uno sforzo e confidarvi con una persona che sceglierete in base all’istinto e che sentite saprà comprendervi a livello profondo. Su un altro piano: potrebbe esserci un conflitto nel lavoro o nella vita privata: affrontatelo immediatamente. Una volta chiarito, dimenticate quanto è accaduto.

Oroscopo domani Scorpione 31 agosto: amore

In coppia: il dialogo è teso, rischiate di parlare e agire sull’onda dell’impulsività. Evitate i regolamenti di conti… Soli: ipersensibili, avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. Evitate di tormentarvi, cercate di ritrovare l’equilibrio.

Oroscopo domani 31 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendere accordi precisi

Oroscopo Pesci 31 agosto: umore

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Nettuno: prima di impegnarvi in qualcosa d’importante sarà utile prendere accordi precisi, se dovete firmare leggete tutto con la massima attenzione. Anche nei prossimi giorni sarà bene essere consapevoli che potrebbero esserci delle insidie, delle trappole: sarete in grado di scovarle prima che si trasformino in un problema ingestibile. Non date nulla per scontato, dunque, finché non sarà tutto chiaro e sarete soddisfatti.

Oroscopo Pesci 31 agosto: amore

In coppia: in caso di disaccordo, cercate di trovare un compromesso. Anche se vi soddisferà solo a metà, dovete accettarlo.

Soli: giornata in cui non ci saranno incontri ma sarete spinti a rivedere le vostre (alte) aspettative. Sarete più realistici!

