Oroscopo domani martedì 31 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: il futuro della relazione monopolizza la vostra attenzione. Avete la forte volontà di realizzare finalmente i vostri sogni a due! Soli: tra un/a ex che ritorna e nuove conoscenze, oggi non saprete a chi dare i resti! La giornata si preannuncia movimentata ma prenderete la decisione giusta.

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Nettuno: potreste aver bisogno di rimanere in casa per la maggior parte della giornata. Se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che avete ritagliato del tempo solo per voi non dovrete sentirvi in colpa se rallenterete il ritmo di lavoro (a patto di non finire nei guai con il boss). Avrete modo di ricaricare le batterie e risollevare l’umore.