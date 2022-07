Oroscopo domani martedì 5 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Mercurio entra nel vostro segno e sarete più inclini a parlare di voi stessi, il che non è una cosa negativa. Molto spesso siete voi ad ascoltare le storie degli altri ma ora sarete spinti a raccontare le vostre. Se dedicate troppo tempo agli altri è il momento di ristabilire un equilibrio. Cercate inoltre di seguire la vostra strada, infischiandovene – anche nel lavoro – delle opinioni degli altri.

Oroscopo domani Cancro 5 luglio: amore

In coppia: circola una bella leggerezza, avete entrambi delle splendide idee per uscire e distrarvi.

Soli: la cosa migliore per conquistare è essere voi stessi e non indossare maschere.

Oroscopo domani 5 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): entusiasti di una nuova esperienza