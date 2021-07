Oroscopo domani 6 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le tensioni si allentano

Oroscopo domani Cancro 6 luglio: umore

E’ un martedì in cui c’è un po’ più di leggerezza, le tensioni scemano e pian piano scompariranno del tutto. La Luna in Gemelli vi rende d’umore scherzoso, avete voglia di fare ironia su tutto e tutti! In ogni caso, con la dissonanza Venere-Saturno è una buona giornata per esaminare la situazione finanziaria e valutare realisticamente le vostre spese fisse mensili.

Nel lavoro è il momento di fare sentire la vostra voce, soprattutto se non c’è stato un riconoscimento per ciò che svolgete, delle vostre capacità.

Oroscopo domani Cancro 6 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: sapete bene cosa volete o non volete più e il partner l’ha compreso bene. Avete la possibilità di costruire una relazione felice.

Soli: smettete di pensare agli errori del passato, non serve a niente. Evitate di alimentare i dubbi.

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vedrete i difetti di una persona

Oroscopo domani Scorpione 6 luglio: umore

Se avete messo una persona, lavoro o vita personale, su un piedistallo è ovvio che vi sembrerà che brilli di una luce speciale, ai vostri occhi sarà eccezionale. Ma tenete presente che, come tutti, ha dei difetti e presto potreste scoprirli.

Nei prossimi giorni la persona in questione potrebbe dire o fare qualcosa che non vi aspettate e tornerete abbastanza velocemente con i piedi per terra.

Oroscopo domani Scorpione 6 luglio: amore

In coppia: potreste sentirvi trascurati dal partner, forse a torto, ma fate attenzione a non combinare guai.

Soli: date la sensazione di essere molto permalosi per cui, se una persona vi piace, mostrate il contrario, sorridete!

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio agli errori di giudizio

Oroscopo domani Pesci 6 luglio: umore

Potreste sentire che una persona vi stia nascondendo qualcosa e i prossimi giorni, al riguardo rappresenteranno una svolta. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno (quest’ultimo nel vostro segno) sarete pronti ad affrontare la questione e risolverla. Una conversazione approfondita potrebbe rivelare la verità.

Tuttavia il passaggio può far commettere degli errori di giudizio, per cui prendete in considerazione l’ipotesi che la persona sia innocente, e c’è la possibilità che forse vi stesse solo nascondendo una sorpresa speciale.

Oroscopo Pesci 6 luglio: amore

In coppia: dedicare più tempo al partner è un’ottima cosa: avete bisogno di sentirlo vicino/a!

Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione ma occhio dove metterete i piedi…

