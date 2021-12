Oroscopo domani martedì 7 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): no alle scorciatoie Oroscopo domani Cancro 7 dicembre: umore E’ un martedì in cui non vi manca certo l’entusiasmo ma prima di lanciarvi in qualcosa di cui non avete esperienza, riflettete. Se sperate possa rappresentare una scorciatoia o d’aiuto per portare a termine più velocemente un compito o un progetto importante, potreste ottenere l’effetto opposto e rimanere delusi dai risultati. Attenetevi a ciò che avete già sperimentato ed è affidabile. La giornata sarà più produttiva e l’impegno ripagato. Oroscopo domani Cancro 7 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: smettete di sentirvi in colpa perché avete sbalzi d’umore. E’ una cosa che riguarda tutti. L’importante è saperli gestire affinché non diventino troppo frequenti. Soli: tante domande su una persona, cercate invano di capire il suo comportamento. Calma, le risposte arriveranno. Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un approccio inflessibile Oroscopo domani Scorpione 7 dicembre: umore Nel corso della giornata mettete in conto alcune distrazioni e dovrete mostrare fermezza. Se una persona si presenta per l’ennesima volta senza preavviso dovrete adottare un approccio inflessibile e stroncare la cosa sul nascere, Tuttavia, potreste essere distratti da oggetto che vi attrae irresistibilmente: anche se sul momento vi gratificherà, fate attenzione al prezzo. Potrebbe essere molto costoso e non valerne la pena. Oroscopo domani Scorpione 7 dicembre: amore In coppia: se con il partner ci sono dei problemi fate attenzione con chi vi confidate… Soli: smettete di pensare a un/a ex. Il passato appartiene al passato. Dovete andare avanti! Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): con la testa tra le nuvole Oroscopo Pesci 7 dicembre: umore

Con la testa tra le nuvole, più che mai idealisti immaginate un mondo all’insegna della reciproca solidarietà, in cui non esistono disuguaglianze e ingiustizie. Certo, ciò può essere utile a sopportare la realtà che non è quella che immaginate… Tuttavia nel lavoro occhio a essere troppo distratti. Rischiate di commettere degli errori e qualcuno non mancherà di rimproverarvi. E come a tutti, i rimproveri non vi piacciono.