Oroscopo domani 8 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): parlare di un problema

Oroscopo domani Cancro 8 giugno: umore

Una forza del vostro segno è il senso della famiglia, del clan: essere da soli al comando non vi interessa, per voi conta il motto “l’unione fa la forza”. La dissonanza Marte-Plutone, tuttavia, sembra separarvi dal clan familiare o lavorativo e non avete la possibilità, al riguardo a muovervi come vorreste. L’atmosfera si placherà a partire dal fine settimana.

Al contempo, se avete un problema parlarne con una persona di cui vi fidate sarà un sollievo. In serata l’arrivo della Luna in Gemelli sarà d’aiuto a risolvere ciò che incombe su di voi e ritrovare la tranquillità.

Oroscopo domani Cancro 8 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: con un po’ di buona volontà e di determinazione, oggi potrete risolvere alcuni problemi riguardanti la relazione.

Soli: riuscirete finalmente a parlare con la persona che vi attrae ma qualcosa potrebbe deludervi.

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dite pure ciò che pensate

Oroscopo domani Scorpione 8 giugno: umore

Ciò che dite è una parte importante del vostro potere personale, specialmente sul lavoro. La tendenza odierna potrebbe essere quella di tenere per voi le idee e i pensieri ma i transiti odierni annunciano che dovreste condividere.

Di recente nel lavoro potreste aver avuto a che fare con un rapporto difficile ma ora i transiti fanno pensare che le cose si risolveranno e grazie al fatto che parlerete, troverete sollievo. Dite pure ciò che pensate.

Oroscopo domani Scorpione 8 giugno: amore

In coppia: su alcune cose non andate d’accordo e la cosa sconcertarvi. Il punto è che attualmente siete insoddisfatti.

Soli: i pianeti non parlano d’amore, dunque rilassatevi e cercate di trascorrere la serata in buona compagnia.

Oroscopo domani 8 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Pesci 8 giugno: umore

Nella prima parte della giornata, impegnate le energie negli impegni di lavoro poiché concluderete presto e bene. In particolare se dovete affrontare delle conversazioni importanti o mettere mano a un progetto creativo. In seguito la Luna entrerà in Gemelli, nel vostro settore della casa e della famiglia. Il consiglio astrale è quello di rilassarvi e godere della tranquillità con le persone care.

La Luna in Gemelli, per due giorni, sarà in dissonanza con Giove: rallentate il ritmo, seguite la corrente emotiva.

Oroscopo Pesci 8 giugno: amore

In coppia: cercherete di capire i punti di forza e le fragilità della relazione. Forse in questo momento avreste bisogno di maggiore passione.

Soli: determinati a conquistare, convinti che un cuore sarà vostro rischiate di fare di tutto e di più. Ma non è detto che riuscirete nel vostro intento…

