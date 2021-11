Oroscopo domani mercoledì 1 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una svolta in un progetto Oroscopo domani Cancro 1 dicembre: umore Nettuno oggi riprende il moto diretto, il che comporta che la fiducia in voi stessi, nella vita, sarà accentuata. Crederete sempre di più di nei vostri sogni e in effetti in un progetto potrebbe esserci una svolta. Potreste inoltre finalmente risolvere delle questioni legali. Più in generale sentirete che state andando nella giusta direzione. Capirete che per andare avanti, progredire, vivere la vita non c’è sempre bisogno di chiarezza. Oroscopo domani Cancro 1 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: mostrate apertamente l’amore che provate per il partner, parole dolci, gesti teneri… Soli: più ottimisti avete voglia di credere al grande amore, all’incontro con la persona ideale. E fate bene: si stanno preparando belle cose… Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le sfide a volte sono un bene Oroscopo domani Scorpione 1 dicembre: umore Anche se non sembra a volte le sfide quando spingono a fare cambiamenti importanti possono rivelarsi un bene. E nei prossimi giorni potrebbero far emergere una grande opportunità. Può essere che non sia facile da gestire ma vi metterà in grado di far uscire allo scoperto il vostro lato coraggioso e pieno di risorse. Affrontate la situazione, dunque, poiché ci saranno ottimi sviluppi. Oroscopo domani Scorpione 1 dicembre: amore In coppia: parlerete sinceramente con il partner delle vostre ansie ma in modo più tranquillo. E appianerete la situazione. Soli: per oggi, vi direte che il vostro status in fondo non è poi così spiacevole… Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la scelta migliore è il silenzio Oroscopo Pesci 1 dicembre: umore

Fate attenzione a intervenire verbalmente in situazioni che non vi riguardano oppure se la conversazione langue e vi sentite in dovere di parlare. In questo modo, potreste portare la conversazione su un binario sbagliato. Rischiate di voler dire qualcosa solo per poter spostare l’attenzione su di voi. La scelta migliore, oggi, è lasciare che a prendere pacificamente il sopravvento sia il silenzio.