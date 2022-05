Oroscopo domani mercoledì 1 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte e Giove in Ariete. Pur avendo buoni motivi per essere insoddisfatti, cercate di non esagerare. Battere i pugni sul tavolo, arrabbiarvi non servirà a niente: in caso di conflitto, meglio avere un atteggiamento diplomatico così da trovare una soluzione. Ma è pur vero che non sempre siamo in grado di mantenere il controllo.

Oroscopo domani Cancro 1 giugno: amore

In coppia: se avevate dei dubbi sul partner, la Luna vi spinge ad andare oltre, le paure svaniscono. Con la fiducia si risolve tutto. Soli: vi piacerebbe avvicinarvi di più a una persona ma temete un rifiuto? Non ne avete la certezza, dunque fatevi avanti! Oroscopo domani 1 giugno 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): non dare nulla per scontato