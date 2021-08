Oroscopo domani mercoledì 1 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ripartire da zero

Oroscopo domani Cancro 1 settembre: umore

Oggi e domani, la Luna sosta nel vostro sogno: avrete la sensazione di ripartire da zero. Siete un po’ tesi: cercate di impegnare le energie nella cura di voi stessi e solo dopo pensare agli altri. Hanno delle alte aspettative? Infischiatevene e mettete al primo posto le vostre esigenze. Evitate di stressarvi, inoltre, nel caso ci fosse un disaccordo con una persona cara ma soprattutto non fatevi coinvolgere in drammi che non vi riguardano.

Oroscopo domani Cancro 1 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate rimproveri fuori luogo o quantomeno non in modo secco. E’ consigliata vivamente la dolcezza! Soli: un imprevisto potrebbe farvi conoscere una persona. Potrebbe essere già impegnata ma voi perderete ugualmente la testa… Oroscopo domani 1 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): raggiungerete nuovi obbiettivi

Oroscopo domani Scorpione 1 settembre: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno, nel lavoro potreste raggiungere nuovi obbiettivi. Il transito mette in evidenza, anche nei prossimi giorni, ciò che vi regala gioia, felicità e vi mette in grado di realizzare i sogni professionali. Se volete progredire e creare qualcosa di nuovo nel percorso lavorativo è il momento di studiare i progetti e riflettere se saranno realmente validi per il futuro. Per oggi rallentate il ritmo e analizzate la situazione.

Oroscopo domani Scorpione 1 settembre: amore

In coppia: la relazione è particolarmente appagante, la passione è al top! La serata promette di essere deliziosa. Soli: siate voi stessi, non indossate maschere e conquisterete la persona che vi attrae in questo momento!

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): evitare reazioni a caldo

Oroscopo Pesci 1 settembre: umore

La dissonanza tra la Luna in Cancro e Mercurio può far pesare più del solito le responsabilità o scatenare delle tensioni con chi vi circonda. Piedi per terra, evitate drammi e reazioni a caldo – soprattutto nell’ambiente di lavoro – tanto più che nel corso della giornata l’armonia tra Sole e Luna aiuta a distendere l’atmosfera e a raggiungere il compromesso.

Oroscopo Pesci 1 settembre: amore

In coppia: bando alla pigrizia, cercate di introdurre un po’ di pepe, dedicate più attenzioni al partner. E’ così che l’atmosfera sarà speciale.

Soli: ripensate al passato, riemergono dei ricordi. La storia, lo sapete, è ormai finita e sono arrivo altre esperienze, altre emozioni.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MOLTO EMOTIVI

TORO: UN’INIZIATIVA CORAGGIOSA

GEMELLI: UN CHIARIMENTO

LEONE: DITE NO A SITUAZIONI STRESSANTI

VERGINE: UN PO’ SCORAGGIATI

BILANCIA: TROVARE UN COMPROMESSO

SAGITTARIO: ALCUNI OSTACOLI

CAPRICORNO: FARE DI TESTA VOSTRA

ACQUARIO: STABILIRE LE PRIORITA’