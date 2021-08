Oroscopo domani mercoledì 11agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): spaccare il capello in quattro

Oroscopo domani Cancro 11 agosto: umore

Mercurio in Vergine per la restante parte di agosto sosterà nel vostro settore della comunicazione. Sarete molto loquaci, convincenti ma al contempo potreste avere la tendenza ad analizzare eccessivamente tutto, a spaccare il capello in quattro. Il che significherà tormentarvi e avere difficoltà a portare a termine quanto dovete. Cercate di rimanere con i piedi per terra, siate pratici e lasciate in pace i neuroni. Sarete sicuramente più produttivi e tranquilli.

Oroscopo domani Cancro 11 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: è la giornata dell’amore! Con il partner l’intesa è perfetta, siete entrambi appagati.

Soli: intenso desiderio di vivere una grande passione. Ma è pur vero che le aspettative sono molto alte…

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): molto convincenti

Oroscopo domani Scorpione 11 agosto: umore

E’ un’ottima giornata per scoprire o riscoprire dei progetti interessanti. Siete molto convincenti, pronti a contattare e motivati. Chi vi circonda è attratto dalle vostre idee, dallo stile di comunicazione, dalle intuizioni uniche. Sfruttate questo momento per proporre un progetto: chi conta sarà interessato a ciò che direte e vi darà la spinta giusta per raggiungere il vostro obbiettivo. Tenete presente che il networking o il marketing ora possono rivelarsi particolarmente fruttuosi.

Oroscopo domani Scorpione 11 agosto: amore

In coppia: amate il partner ma avete difficoltà a capire che vi sta succedendo? Non è che a voi stessi chiedete un po’ troppo?

Soli: se una persona vi attrae, bando a dubbi e incertezze: fatevi avanti, cercate di esprimere le emozioni!

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): incontri stimolanti

Oroscopo domani Pesci 11 agosto: umore

Mercurio in Vergine, per il resto di questo mese sosterà nel vostro settore delle relazioni. Entrate in una fase in cui concludere negoziati e accordi sarà più facile. Più in generale sarete molto coinvolti nelle conversazioni riguardanti progetti a lungo termine. E’ una giornata in cui nella vita sociale potrebbero esserci incontri stimolanti, con persone positive. Vi sentirete accettati per come siete: il che sarà liberatorio, proverete un senso di grande benessere.

Oroscopo Pesci 11 agosto: amore

In coppia: il desiderio reciproco è al top, sentite inoltre che il partner vi spalleggia e la relazione diventa sempre più forte.

Soli: da un incontro potrebbe scattare una notevole attrazione. Nascerà una storia che vi spingerà a fare dei cambiamenti importanti.

