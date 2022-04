Oroscopo domani mercoledì 13 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: per placare le ansie, più che mai sentite il bisogno di rifugiarvi tra le braccia tenere e rassicuranti del partner.

Se avvertite l’esigenza di rinnovare il vostro stile di vita, con l’odierno aspetto Sole-Saturno, potete partire da un piccolo passo. Mettendovi inizialmente sotto pressione sarete tentati di abbassare le braccia e rinunciare. Trarrete dei vantaggi apportando piccoli cambiamenti, uno alla volta. Ad esempio, camminare ogni giorno per almeno venti minuti potrebbe incidere notevolmente e in modo positivo per quanto riguarda la salute e il benessere.

Il vostro è un segno che tende a essere accomodante perché volete piacere a chi vi circonda ma ciò può portare gli altri a superare alcuni limiti. Con la Luna in Vergine è la giornata giusta per cambiare atteggiamento affinché chi vi circonda, colleghi compresi, non vi metta i piedi in testa. Stabilite dei confini, le vostre aspettative, con un tono della voce che non lascia spazio a equivoci! Sarete più rispettati.