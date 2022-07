Oroscopo domani mercoledì 13 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno è un momento di raccolta dei frutti di tutto il vostro duro lavoro. Lo sforzo che avete messo per raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni ora vi ripagherà. Può essere anche il momento giusto per mollare quelle relazioni che non aggiungono nulla alla vostra vita. Aggiornare la lista di contatti, vi farà sentire leggeri.